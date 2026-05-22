Украинские фанаты Макса Коржа устроили драку с румынскими байкерами

В Румынии возбудили уголовное дело после драки приехавших на концерт Макса Коржа украинцев

Украинские фанаты исполнителя Макса Коржа устроили драку в Бухаресте с румынскими байкерами. Об этом сообщает РИА Новости Румынии.

В полицию в ночь на 21 мая поступило сообщение от жандармов о конфликте между несколькими людьми на улице. В процессе потасовки две группы людей толкали и избивали друг друга.

«Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена, в ходе расследования установлено, что в инциденте участвовало несколько человек, как иностранные граждане (в возрасте от 17 до 51 года), так и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет) — байкеры», — сообщила полиция Румыниию

Иностранными гражданами, замешанными в драке, оказались приехавшие в Румынию на концерт исполнителя Макса Коржа украинцы. 51-летнего иностранца после потасовки госпитализировали.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Концерт Макса Коржа в Бухаресте пройдет 23 мая. На него должны приехать 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины. Вокруг Национальной арены, где пройдет концерт, были усилены меры безопасности — введены пиротехнические и антитеррористические проверки машин и людей.

