Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Украинские фанаты Макса Коржа устроили драку с румынскими байкерами

В Румынии возбудили уголовное дело после драки приехавших на концерт Макса Коржа украинцев
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинские фанаты исполнителя Макса Коржа устроили драку в Бухаресте с румынскими байкерами. Об этом сообщает РИА Новости Румынии.

В полицию в ночь на 21 мая поступило сообщение от жандармов о конфликте между несколькими людьми на улице. В процессе потасовки две группы людей толкали и избивали друг друга.

«Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена, в ходе расследования установлено, что в инциденте участвовало несколько человек, как иностранные граждане (в возрасте от 17 до 51 года), так и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет) — байкеры», — сообщила полиция Румыниию

Иностранными гражданами, замешанными в драке, оказались приехавшие в Румынию на концерт исполнителя Макса Коржа украинцы. 51-летнего иностранца после потасовки госпитализировали.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Концерт Макса Коржа в Бухаресте пройдет 23 мая. На него должны приехать 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины. Вокруг Национальной арены, где пройдет концерт, были усилены меры безопасности — введены пиротехнические и антитеррористические проверки машин и людей.

Ранее болельщики «Ниццы» устроили в Париже драку перед финалом Кубка Франции.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!