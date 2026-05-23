Дочь дрессировщика Запашного попала в реанимацию в Крыму

Дочь дрессировщика Мстислава Запашного, цирковая артистка Екатерина Запашная попала в реанимацию во время отпуска в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам Запашной, она отдыхала в Севастополе и посещала цирковое шоу своего брата Ярослава Запашного. Во время отдыха у нее появилась небольшая точки на коже, которую Екатерина сперва приняла за комариный укус. Вскоре женщина покрылась красными пятнами, начался сильный кожный зуд, а руки и ноги распухли.

В местах, которых касалась одежда, появились волдыри. Артистку экстренно госпитализировали с настолько сильным отеком Квинке, что медработники смогли только с девятой попытки ввести капельницу в вену.

Запашной назначили гормональную терапию и посадили на строгую диету, однако состояние женщины ухудшилось, и 22 мая пациентка попала в реанимацию. После процедуры плазмофильтрации ей увеличили дозу препаратов.

После лечения, рассказала Запашная, она чувствует себя немного лучше. При этом артистка не понимает, из-за чего у нее началась такая сильная аллергическая реакция.

