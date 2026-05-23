Иван Абрамов заработает свыше 12 млн рублей на осенних шоу

«Звездач»: комик Иван Абрамов выручит свыше 12 млн рублей за серию концертов
Комик Иван Абрамов, который планирует несколько стендап-шоу осенью, может выручить свыше 12 млн рублей за серию выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

СМИ уточняет, что организаторы рассчитывают получить 12 млн 360 тыс. рублей. Выступления пройдут в октябре на трех площадках: в концертном зале в Москве и в двух городах Подмосковья.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от локации и категории мест. В Москве цены начинаются от 2 тыс. 100 рублей и доходят до 11 тыс. рублей, в городах Подмосковья — до 6,5 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что юморист Ваня Усович выручил со своего стендап-клуба 134 млн рублей и ушел из бизнеса. Как отмечает Super. ru со ссылкой на данные Rusprofile, московский стендап-клуб Усовича «Still» для начинающих и профессиональных комиков (ООО «Стендап Культура») за 2025 год заработал 134 млн рублей, из них чистой прибыли — 2,6 млн рублей.

С открытия в 2023 году Усович был единственным владельцем заведения. При этом первые два года работы клуба доход был отрицательным. 21 мая 2026 года Усович покинул состав учредителей ООО «Стендап культура».

