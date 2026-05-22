Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Ваня Усович заработал 134 млн рублей и ушел из стендап-клуба

Комик Усович получил 2,6 млн рублей чистой прибыли от своего стендап-клуба
YouTube

Комик Ваня Усович выручил со своего стендап-клуба 134 млн рубле и ушел из бизнеса. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на данные Rusprofile.

Согласно данным, московский стендап-клуб Усовича «Still» для начинающих и профессиональных комиков (ООО «Стендап Культура») за 2025 год заработал 134 млн рублей, из них чистой прибыли — 2,6 млн рублей.

С открытия в 2023 году Усович был единственным владельцем заведения. При этом первые два года работы клуба доход был отрицательным. 21 мая 2026 года Усович, гласят данные Rusprofile, покинул состав учредителей ООО «Стендап культура».

В 2025 году Ваня Усович стал отцом во второй раз. Его супруга опубликовала фото встречи рожденного в 2022 году первенца Дани с малышом.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от последнего бизнеса в России.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!