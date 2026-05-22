Ваня Усович заработал 134 млн рублей и ушел из стендап-клуба

Комик Ваня Усович выручил со своего стендап-клуба 134 млн рубле и ушел из бизнеса. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на данные Rusprofile.

Согласно данным, московский стендап-клуб Усовича «Still» для начинающих и профессиональных комиков (ООО «Стендап Культура») за 2025 год заработал 134 млн рублей, из них чистой прибыли — 2,6 млн рублей.

С открытия в 2023 году Усович был единственным владельцем заведения. При этом первые два года работы клуба доход был отрицательным. 21 мая 2026 года Усович, гласят данные Rusprofile, покинул состав учредителей ООО «Стендап культура».

В 2025 году Ваня Усович стал отцом во второй раз. Его супруга опубликовала фото встречи рожденного в 2022 году первенца Дани с малышом.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от последнего бизнеса в России.