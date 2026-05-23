Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Муж Бородиной оказался миллионером

«Светский хроник»: рекламный доход Сердюкова за квартал составил миллион рублей
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Роскомнадзор отсудил у блогера Николая Сердюкова, супруга Ксении Бородиной, 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Как утверждает СМИ, речь идет о неуплате обязательных отчислений в размере 3 % от доходов с рекламы, которые блогеры должны перечислять раз в квартал.

«Светский хроник» уточняет, что таким образом рекламный доход Сердюкова за квартал составляет около миллиона рублей.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым. Звезда подчеркивала, что их роман начался после съемок «Последнего героя», где мужчина был участником, а она — ведущей.

7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке, 3 июня 2025 года они официально зарегистрировали отношения, а масштабное торжество устроили 23 июня. Бизнесвумен говорила, что мечтает родить ребенка от возлюбленного, но не торопит события.

Знаменитость воспитывает двоих детей: 16-летнюю Марусю от предпринимателя Юрия Будагова и 10-летнюю Теону от бизнесмена Курбана Омарова.

В начале марта Бородина показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подарок, который получила от супруга на день рождения. Сердюков вручил жене корзину с цветами и кольцо с драгоценными камнями. На фото телеведущей также были пакеты от люксового бренда Chanel.

Ранее сообщалось, что Ваня Усович заработал 134 млн рублей и ушел из стендап-клуба.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!