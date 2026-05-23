Переселенцы из Украины устроили флешмоб в Крыму

В Симферополе украинские переселенцы провели акцию ко Дню славянской культуры
Переселенцы из разных регионов Украины устроили в Симферополе флешмоб «Славянская душа», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

По его словам, несколько десятков переселенцев вместе с детьми расписывали деревянные фигурки славянской символики.

«Акция призвана показать общее историческое и духовное наследие, которое объединяет народы России и Украины», — сказал Бондаренко.

24 мая в России и ряде других стран отмечают День славянской письменности и культуры — праздник, неразрывно связанный с именами византийских братьев-монахов Кирилла и Мефодия. Их житие — история удивительной преданности делу и братской любви. Кем были солунские братья, какой была созданная ими азбука и как святые боролись за «славянское слово» — в материале «Газеты.Ru».

