Пьяная Бритни Спирс с британским акцентом предложила полиции лазанью

NYT: певица Спирс при задержании говорила на разные голоса и звала полицию домой
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Бритни Спирс пригласила полицейских к себе домой на лазанью во время задержания за пьяное вождение. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на видео с полицейских камер.

Звезду арестовали в марте 2026 года недалеко от ее дома в Калифорнии. 44-летняя Спирс объяснила, что пересекла двойную сплошную, потому что разговаривала по телефону, и заверила, что она трезва.

«Можем прийти ко мне домой, я приготовлю вам еду, или лазанью, или все, что вы захотите. У меня есть бассейн», — сказала звезда, после чего отказалась выходить из машины.

Сотрудники полиции уточнили, что во время общения артистка говорила на разные голоса, в том числе с британским акцентом и голосом ребенка.

Анализы Бритни на алкотестере показали концентрацию алкоголя в крови от 0,05 до 0,6%, что ниже допустимого в Калифорнии предела. Кроме того, она объяснила полицейским, что принимает медицинские препараты от эпилепсии и перепадов настроения.

Бритни оставалась в полицейском участке всю ночь, но утром ее отпустили. В апреле она добровольно прошла курс лечения от токсикомании, и ее представитель заявил, что ее действия были «совершенно непростительными».

Ранее Бритни Спирс заметили в винном магазине.

 
