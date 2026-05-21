Стало известно, что принимала Бритни Спирс перед арестом за пьяное вождение

Певица Бритни Спирс подтвердила, что принимала несколько рецептурных препаратов перед тем, как сесть за руль незадолго до ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 4 марта на трассе US-101 недалеко от Ньюбери-Парка в Калифорнии. Полиция заметила, что автомобиль Спирс опасно маневрировал на высокой скорости.
В отчете полиции указано, что Спирс в этот день приняла дозу противосудорожного средства и стабилизатора настроения, антидепрессанта и препарата от СДВГ. Уточняется, что последние таблетки не были прописаны певице.
«Я почувствовал отчетливый запах алкогольных напитков, исходящий от ее дыхания и от нее самой. Ее речь была быстрой и невнятной, походка — неустойчивой, она нервно перебирала пальцами», — написал офицер полиции в отчете.
Он добавил, что певица вела себя вызывающе. У нее наблюдались «резкие перепады настроения», и она говорила с британским акцентом. Настроение Спирс менялось «от конфронтационного и возбужденного до демонстративного».
Певица не смогла пройти полевые тесты на трезвость, так как не следила за пальцем полицейского. Она намеренно двигала головой вопреки инструкциям.
В отчете говорится, что Спирс доставили в офис Калифорнийского патруля (CHP) для проверки на распознавание наркотиков. Затем ее отвезли в медицинский центр Los Robles. При попытке отсрочить анализ крови певица вела себя агрессивно — в итоге ее заковали в наручники.
