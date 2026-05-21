Стало известно, что принимала Бритни Спирс перед арестом за пьяное вождение

Певица Спирс подтвердила, что пила таблетки перед арестом за пьяное вождение
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс подтвердила, что принимала несколько рецептурных препаратов перед тем, как сесть за руль незадолго до ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 4 марта на трассе US-101 недалеко от Ньюбери-Парка в Калифорнии. Полиция заметила, что автомобиль Спирс опасно маневрировал на высокой скорости.

В отчете полиции указано, что Спирс в этот день приняла дозу противосудорожного средства и стабилизатора настроения, антидепрессанта и препарата от СДВГ. Уточняется, что последние таблетки не были прописаны певице.

«Я почувствовал отчетливый запах алкогольных напитков, исходящий от ее дыхания и от нее самой. Ее речь была быстрой и невнятной, походка — неустойчивой, она нервно перебирала пальцами», — написал офицер полиции в отчете.

Он добавил, что певица вела себя вызывающе. У нее наблюдались «резкие перепады настроения», и она говорила с британским акцентом. Настроение Спирс менялось «от конфронтационного и возбужденного до демонстративного».

Певица не смогла пройти полевые тесты на трезвость, так как не следила за пальцем полицейского. Она намеренно двигала головой вопреки инструкциям.

В отчете говорится, что Спирс доставили в офис Калифорнийского патруля (CHP) для проверки на распознавание наркотиков. Затем ее отвезли в медицинский центр Los Robles. При попытке отсрочить анализ крови певица вела себя агрессивно — в итоге ее заковали в наручники.

