Представитель Спирс опроверг обвинения в том, что певица ходила по кафе с ножом

Американскую певицу Бритни Спирс заметили в винном магазине после приговора за пьяную езду. Об этом пишет Daily Mail.

В распоряжение СМИ попала запись с камер видеонаблюдения, на которой женщина, похожая на Бритни Спирс, заходит в винный магазин. В магазине ее сопровождали двое человек, один из которых был охранником звезды. Певица выглядела непринужденно, в какой-то момент она начала танцевать возле кассы.

Один из членов компании, как утверждается, достал из холодильника большую банку чая, а Спирс добавила к покупке жевательную резинку.

После этого компания отправилась в кафе. Посетители утверждали, что там певица стала громко разговаривать, издавать лающие звуки, бродить по ресторану с ножом.

Один свидетель даже утверждал, что другой посетитель ресторана испугался, увидев, как Спирс проходит мимо столиков, все еще держа в руке нож из сервировки.

Представитель Бритни призвал не раздувать слухи.

«Она просто рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей. Она никому не угрожала ножом, просто разрезала свой гамбургер пополам», — сказал он.

До этого певица 20 дней провела в реабилитационном центре. После того, как она попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ей предписано посещать психиатрические осмотры два раза в месяц и сеансы психотерапии раз в неделю в рамках лечения от алкогольной зависимости и биполярного расстройства.

