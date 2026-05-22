Гуф показал дочь-теннисистку

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) показал трехлетнюю дочь-теннисистку Тину. Он посетил занятие девочки по теннису и поделился новым постом об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал не только трогательное фото с дочкой, но и опубликовал видео с ее тренировки.

«Когда папа смотрит, можно особо и не стараться», — посмеялся Гуф.

Дочь Тина родилась в браке Алексея Долматова и модели Юлии Королевой 26 мая 2022 года. 20 октября 2023 Гуф и Королоева расторгли брак. Вскоре после этого Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет.

Недавно Юлия Королева сообщила о пожаре.

Ранее Гуфа оштрафовали из-за парковки.