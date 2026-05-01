Бывшая жена Гуфа рассказала о пожаре

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева потушила пожар
yuliyakorolevaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена рэпера Гуфа, модель и блогерша Юлия Королева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала свидетельницей пожара.

Королева не поделилась подробностями, но уточнила, что ей удалось потушить очаг возгорания самостоятельно.

«Как мне не быть влюбленной в себя? Ну как?» — прокомментировала ситуацию блогерша.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.
29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

В январе 2025 года Telegram-канал «Звездач» утверждал, что Юлию Королеву могут привлечь к уголовной ответственности по статье 355.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Модель заявляла в соцсетях о любви к Адольфу Гитлеру «на уровне безусловного». Она также сообщила о готовности простить немецкого диктатора, который «ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось». Также блогерша сказала, что подобных Гитлеру людей способна исцелить только любовь.

Ранее рэпера Гуфа оштрафовали из-за парковки.

 
