Жених Анны Семенович потерял на бизнесе больше полумиллиона рублей

Бизнес жениха певицы Анны Семенович Дениса Шреера ушел в минус на 659 тысяч рублей. «Газета.Ru» изучила бухгалтерскую отчетность фирмы и выяснила, что в 2025 году она показала нулевую выручку.

Согласно данным сервиса Rusprofile, Шреер собирался избавиться от последнего бизнеса в России. Однако в апреле 2026 года статус компании с «в процессе ликвидации» сменился на «действующая». Также появилась новая информация об основном виде деятельности. Если раньше ООО «Аффлатус» специализировалось на оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, то теперь — на складировании и хранении.

Сейчас «Аффлатус» — единственный бизнес Шреера в России. До встречи с Семенович предприниматель был в составе учредителей в пяти разных фирмах. Три из них закрылись, а из двух жених артистки вышел в 2024 году.

Экс-солистка группы «Блестящие» признавалась, что возлюбленный зарабатывает гораздо больше нее и часто балует ее подарками. При этом Шреер не спешит делать Семенович предложение. Раньше он рассказывал журналистам, что это пока невозможно из-за развода с бывшей женой, но недавно стало известно, что бракоразводный процесс все-таки завершился.

Ранее Анна Семенович призналась, что поддерживает Прохора Шаляпина в желании не уработаться.