Анна Семенович о Шаляпине: «Поддерживаю теорию Прохора, что главное в жизни — не уработаться»

ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович рассказала «Газете.Ru» о совместной работе с Прохором Шаляпиным. По ее словам, она давно поддерживает его концепцию, что главное в жизни — не уработаться.

Вместе с Шаляпиным экс-солистка группы «Блестящие» выпустила песню «Мужичок под каблучок». Семенович призналась, что процесс создания трека оказался очень веселым.

«Работать с Прохором было прекрасно, легко и на позитиве. Процесс записи песни в студии немного затянулся, потому что мы бесконечно шутили, прикалывались и смеялись. Но в итоге сделали отличную, очень веселую, позитивную песню. Сделали под нее много прикольных и современных роликов с помощью ИИ-технологий. Они отлично залетели в сетях. Сотрудничеством мы остались довольны», – рассказала певица.

Шаляпин известен тем, что между работой и отдыхом всегда выбирает второе. Ольга Бузова, которой тоже довелось посотрудничать с артистом, делилась, что «заразилась» от него ленью. Семенович же, как оказалось, давно придерживается мнения, что всегда нужно находить время для себя.

«Вообще, я давно уже поддерживаю теорию Прохора, что главное в жизни — это, правда, не уработаться. Как бы странно это ни звучало из уст такого трудоголика, как я. Но я абсолютно уверена, что даже в самом плотном рабочем графике обязательно нужно находить время на себя и полноценно отдыхать, радоваться жизни и наслаждаться приятными моментами», — отметила Семенович.

Ранее Анна Семенович назвала себя достоянием России и угрозой для Украины.

 
