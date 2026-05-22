В Кремле отреагировали на премьеру «Минотавра» Звягинцева в Каннах

Песков: вопрос проката «Минотавра» Звягинцева в РФ находится в ведении Минкульта
Вопрос о выдаче прокатного удостоверения в России картине Андрея Звягинцева «Минотавр», премьера которой состоялась накануне на Каннском фестивале, стоит переадресовать Минкультуры РФ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас это не совсем прерогатива Кремля», — отметил Песков, добавив, что в Кремле пока не знают, о чем этот фильм, поэтому трудно что-либо комментировать по вопросу проката «Минотавра» в России.

«Минотавр» — это первая картина российского режиссера Андрея Звягинцева за девять лет. Как пишет Variety, многие критики уже называют ленту одним из главных фаворитов на призы в Каннах, включая и «Золотую пальмовую ветвь». По жанру фильм представляет собой политическую притчу, герои которой покидают Россию в сентябре 2022 года. Сам режиссер в интервью изданию рассказал, что «большая часть фильма разворачивается в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация».

12 мая состоялась церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Он проводится с 1946 года. Главный приз фестиваля — «Золотая пальмовая ветвь». Ведущей стала французская актриса Эй Айдара, а первым показанным фильмом — «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори. Всего в основном конкурсе участвуют 22 картины, в том числе «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.

Ранее Звягинцев признался, что с трудом нашел бюджет на «Минотавра».

 
