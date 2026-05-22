«Переживаю, конечно»: Валя Карнавал едва не расплакалась, вспоминая скандал в Казахстане

Певица Карнавал распереживалась из‑за вопроса о скандале с казахстанским брендом
karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валя Карнавал едва не расплакалась, отвечая на вопрос о ситуации, из-за которой она была исключена из рекламной кампании казахстанского бренда. Об этом сообщает издание «Абзац».

В 2025 году в сети появилась информация о том, что на съемках клипа «Вдох-выдох» в Казахстане блогерша потребовала, чтобы на площадке не было ни одного казахстанца.

Позже знаменитость заявила, что возмущена и шокирована этими слухами. В мае 2026 года стало известно, что косметический бренд Sen Sulu убрал рекламу с участием Карнавал из соцсетей после критики со стороны казахстанцев.

На Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ, состоявшейся 21 мая, Карнавал заметно смутилась, когда ее спросили о случившемся. Она коротко прокомментировала: «Переживаю, конечно. Ладно, не буду отвечать».

Карнавал появилась на дорожке премии телеканала RU.TV в полупрозрачном белом платье с откровенным декольте, отказавшись от бюстгальтера. Она дополнила образ босоножками и сделала нюдовый макияж.

