Боня поцеловалась в Каннах с миллиардером, который назвал ее лживой

Блогерша Виктория Боня встретилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля со своим бывшим возлюбленным французским миллиардером Пьером Андюраном.

Модель опубликовала видео с мужчиной, где сказала: «Это Пьер. Мой жених, несостоявшийся». После этого миллиардер поцеловал модель в щеку.

Роман Бони и Андюрана начался в 2018 году, когда они вместе появились на красной дорожке фестиваля. Боня заявляла, что их отношения серьезны, и влюбленные даже познакомили дочерей. Однако осенью того же года пара рассталась со скандалом.

Позже Виктория говорила, что их отношения были пиар-акцией. Однако миллиардер опроверг ее слова и заявил: «Это хуже, чем позиция проститутки. С сожалением констатирую, что Виктория пристрастилась к своей лжи и является очень фальшивым человеком».

Он также отметил, что модель почти год жила на его вилле на Лазурном берегу, и подчеркнул, что предпочитает оставаться вне публичного внимания.

Виктория Боня появилась на красной дорожке кинофестиваля в розовом платье с открытым верхом. Из-за травмы она шла с тростью. Сначала Виктория появилась на красной дорожке вместе с подругой — израильской актрисой и моделью Хофит Голан, а затем — в одиночестве.

1 мая Боня сообщила, что вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Знаменитость получила травму во время хайкинга. Последнее время телеведущая перемещалась везде с помощью костыля.

