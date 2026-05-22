Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Катя Лель вступилась за Славу: «В одну реку можно войти и десятый раз!»

Певица Катя Лель одобрила решение Славы дать второй шанс Анатолию Данилицкому
СТС

Певица Катя Лель поддержала решение Славы возобновить отношения с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Об этом она сообщила изданию 7Дней.ru на церемонии XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Катя Лель заявила, что не осуждает свою подругу за решение простить Данилицкого и вновь попытаться наладить отношения после его предполагаемых измен. Лель порадовалась за решение Славы, подчеркнув, что та — умная девушка. Также исполнительница отметила, что любовь полна непредсказуемости и сильных эмоций.

«Значит, люди должны помириться, если они предназначены друг для друга... В одну реку можно войти не только второй раз, но и десятый. Главное — осознанно найти друг друга и идти навстречу друг другу», — подчеркнула Лель.

Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

В марте 2026-го Слава намекнула, что возобновила отношения с Данилицким. Она рассказала, что сейчас находится в отношениях. Артистка уточнила, что живет с партнером в разных домах. Как отметила певица, ее мужчина «старый, но любимый».

Ранее сообщалось, что Марат Башаров довел возлюбленную до слез из-за шутки.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!