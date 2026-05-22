Катя Лель вступилась за Славу: «В одну реку можно войти и десятый раз!»

Певица Катя Лель поддержала решение Славы возобновить отношения с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Об этом она сообщила изданию 7Дней.ru на церемонии XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Катя Лель заявила, что не осуждает свою подругу за решение простить Данилицкого и вновь попытаться наладить отношения после его предполагаемых измен. Лель порадовалась за решение Славы, подчеркнув, что та — умная девушка. Также исполнительница отметила, что любовь полна непредсказуемости и сильных эмоций.

«Значит, люди должны помириться, если они предназначены друг для друга... В одну реку можно войти не только второй раз, но и десятый. Главное — осознанно найти друг друга и идти навстречу друг другу», — подчеркнула Лель.

Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

В марте 2026-го Слава намекнула, что возобновила отношения с Данилицким. Она рассказала, что сейчас находится в отношениях. Артистка уточнила, что живет с партнером в разных домах. Как отметила певица, ее мужчина «старый, но любимый».

