Виктория Боня пересела на инвалидную коляску из-за травмы

Блогерша и телеведущая Виктория Боня вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бони, в кресло-каталку ее усадили в аэропорту, пропустив на борт вне очереди.

«Хоть что-то позитивное есть в вывернутой лодыжке. Зато у нас VIP-сопровождение в аэропорту, по крайней мере», — похвасталась звезда.

Вместе с дочерью Анджелиной Виктория Боня отправилась в клинику в Турцию, чтобы вылечить свои зубы и поставить брекеты девочке.

Недавно Виктория Боня предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, есть ли у телеведущей «любимый мужчина». Знаменитость призналась, что ее сердце свободно.

Ранее Боня пожертвовала миллион рублей на помощь жителям Дагестана.