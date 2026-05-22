Киркоров о хейтерах: «Зачем обижаться на убогих?»

Певец Филипп Киркоров заявил, что критика и зависть — неизбежные спутники успеха. Его слова передает сайт «Леди Mail».

«Ведь кого обсуждают? Кому косточки перемывают? Самым успешным и лучшим», — подчеркнул исполнитель.

Киркоров уверен, что внимание хейтеров свидетельствует о значимости артиста: чем успешнее карьера, тем больше обсуждений.

«Посредственности никому не интересны. Как правило, хейтеры — те, кто из себя сами ничего не представляют. И зачем обижаться на убогих?» — сказал он.

Киркоров также отметил, что ценит внимание публики. Певец признал, что иногда возникают необычные и даже дерзкие ситуации, но он старается относиться к ним философски и с юмором.

«В любом случае, для меня важно, что люди знают и любят мои песни и находят в них что‑то близкое для себя», — заявил исполнитель.

В марте «Газета.Ru» выяснила, что Киркоров продал квартиру в Москве, в которой жил с Аллой Пугачевой. Сделку Киркоров провел еще в феврале с агентством недвижимости, занимающимся флиппингом – стратегией, заключающейся в покупке объекта, ремонте и последующей перепродаже.

Представители фирмы рассказали в соцсетях, что приобрели звездное жилье, так как знали, что это четыре объединенных квартиры общей площадью 260 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева публично поздравила внука Никиту Преснякова с 35-летием.