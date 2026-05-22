Пугачева обратилась к эмигрировавшему в США внуку в день его 35-летия

Певица Алла Пугачева поздравила внука Никиту Преснякова с юбилеем, оставив комментарий под его постом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

21 мая Пресняков опубликовал новую фотографию в честь своего 35-летнего юбилея. На снимке он стоит у своего дома в США. В комментариях Пугачева оставила три эмодзи: букет из 23 цветов, красное сердце и изображение женщины с поднятой рукой. Пресняков поблагодарил бабушку, отправив ей эмодзи с сердечком.

Помимо Пугачевой, с днем рождения артиста поздравили Наталья Подольская, продюсер Алена Михайлова и Кристина Орбакайте.

Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

24 февраля 2026-го «Газета.Ru» выяснила, что Никита Пресняков вышел из бизнеса в России. С 20 февраля артист больше не является учредителем ООО ТД «Нико Спорт».

В марте Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита не испытывает финансовых трудностей в США. Пресняков уточнил, что сын зарабатывает не большие деньги, но их хватает на проживание за рубежом.

