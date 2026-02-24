Размер шрифта
Уехавший в США внук Пугачевой вышел из бизнеса в России

Певец Никита Пресняков вышел из убыточного бизнеса в России
Global Look Press

Певец Никита Пресняков вышел из бизнеса в России. Как выяснила «Газета.Ru», с 20 февраля 2026 года внук Аллы Пугачевой больше не является учредителем ООО ТД «Нико Спорт».

В 2022 году Пресняков уехал из России и обосновался в США, однако продолжил вести дела на родине. Артист входил в состав учредителей фирмы, занимающейся продажей и установкой спортивных тренажеров. Бизнес является убыточным — за 2024 год он ушел в «минус» на 2 млн рублей. Также годом ранее компания потеряла еще миллион рублей.

На данный момент в ООО ТД «Нико Спорт» числится только один учредитель Виктория Краснова. Что касается Преснякова, то у него в России осталось только ИП.

Сын Кристины Орбакайте в прошлом году развелся с женой. Алена Краснова после расставания вернулась в Россию, а Пресняков остался в США. Отец певца Владимир Пресняков делился с журналистами, что он в скором времени может приехать домой, однако позже исполнитель эту информацию опроверг. По его словам, он сосредоточен на развитии карьеры за границей.

О личной жизни внука Пугачевой после развода ничего неизвестно. Зато его экс-супруга уже не скрывает нового возлюбленного. 14 февраля Краснова опубликовала фото с бойфрендом, но не раскрыла его личность. Предположительно, модель встречается с инженером по имени Сергей.

Ранее инсайдер рассказал о причине развода Никиты Преснякова и Алены Красновой.
 
