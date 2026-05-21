«Выжимают максимум»: Рудченко раскрыл цель зарубежных концертов Галкина

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) использует выступления за рубежом для укрепления международных связей и поддержания популярности. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

«Мне кажется, Галкин зарабатывает на всевозможных событиях и с Аллой Борисовной, возможно, сейчас выжимают максимум, пытаясь привлечь разные связи и знакомства в государствах. Сейчас это Молдавия, возможно, будет и Болгария», — сказал он.

По словам Рудченко, доходы от концертов — не главный мотив для Галкина, а организация мероприятий, вероятно, происходит с опорой на административный ресурс.

Таким образом продюсер прокомментировал недавний концерт Галкина в молдавском городе Фалешты. Как сообщают СМИ, мероприятие вызвало недовольство у местных жителей. Они посчитали, что выделенные на выступление средства лучше было потратить на городские нужды, например, на ремонт дорог.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии.

