Сергей Жуков раскрыл райдер «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков назвал мечтой организатора райдер группы «Руки Вверх!»
Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что райдер коллектива удобен для организаторов концертов, поскольку он не требует сложной подготовки и не содержит редких продуктов. Его слова передает РИА Новости.

В гримерке музыкантов всегда должны быть черный чай, вода, свежие огурцы, имбирь, мед и лимон.

«В нашем райдере все очень просто — это любовь любого организатора концерта. В моей гримерке черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон — все», — подчеркнул Жуков.

2026 год станет важным для группы по двум причинам: «Руки Вверх!» отметят 30 лет со дня основания, и 22 мая Сергею Жукову исполнится 50 лет.

Недавно Жуков рассказывал, что в предстоящий альбом коллектива «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал. Он отмечал, что лонгплей появится на дисках и кассетах. По его словам, это решение было принято в знак уважения к традициям группы, которая исторически выпускалась на аналоговых носителях.

Обложка и название «Врубай на полную» — отсылка к ранним альбомам группы «Сделай погромче» и «Сделай еще громче». Он станет первым студийный альбом группы за 14 лет.

