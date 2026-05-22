Сергей Жуков раскрыл райдер «Руки Вверх!»

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что райдер коллектива удобен для организаторов концертов, поскольку он не требует сложной подготовки и не содержит редких продуктов. Его слова передает РИА Новости.

«В нашем райдере все очень просто — это любовь любого организатора концерта. В моей гримерке черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон — все», — подчеркнул Жуков.

2026 год станет важным для группы по двум причинам: «Руки Вверх!» отметят 30 лет со дня основания, и 22 мая Сергею Жукову исполнится 50 лет.

Недавно Жуков рассказывал, что в предстоящий альбом коллектива «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал. Он отмечал, что лонгплей появится на дисках и кассетах. По его словам, это решение было принято в знак уважения к традициям группы, которая исторически выпускалась на аналоговых носителях.

Обложка и название «Врубай на полную» — отсылка к ранним альбомам группы «Сделай погромче» и «Сделай еще громче». Он станет первым студийный альбом группы за 14 лет.

