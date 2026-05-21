«Миллион из банка приколов?»: Рита Дакота объявила себя долларовым миллионером

Певица Рита Дакота назвала себя «долларовым миллионером», что вызвало скептическую реакцию подписчиков. Сообщение исполнительницы опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

Дакота оставила комментарий под одним из видео: «Нет ничего важнее любви, семьи. Говорю как долларовый миллионер. Просто деньги никакого счастья не приносят, когда у тебя нет рядом любимых людей».

Однако в комментариях подписчики усомнились в правдивости ее слов.

«Рита относила себя к долларовым миллионерам, а они относили ее обратно»; «Так, может, у нее миллион долларов из банка приколов»; «Ну, я тоже могу сказать что угодно как долларовый миллионер. А могу как Папа Римский. Воображение у меня богатое», — написали под постом.

Недавно Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее приняли в гильдию композиторов США. Теперь исполнительница может официально принимать заказы у Netflix, Universal, Голливуда и выставлять свою кандидатуру на голосование на «Оскар» за лучший саундтрек.

В мае Дакота открыла свой тур в «легендарном» рок-клубе Лос-Анджелеса Whisky a Go Go. Whisky a Go Go был стартовой площадкой для групп «The Doors», «Alice Cooper», «Van Halen» и «Mötley Crüe». В 2006 году клуб был введен в Зал славы рок-н-ролла.

