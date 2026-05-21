У Мити Фомина нашли квартиру в Италии, переписанную на сестру

«Звездач»: певец Фомин владеет квартирой в Москве за 90 млн и домом в Италии

Певец Митя Фомин владеет домом в Италии, который он переписал на свою сестру Светлану, чтобы избежать возможных юридических сложностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Зарубежная недвижимость исполнителя расположена на границе Тосканы и Эмилии-Романьи, между Флоренцией и Болоньей. Сейчас собственность официально оформлена на сестру Фомина Светлану, которая является гражданкой Евросоюза.

У певца также есть двухэтажные апартаменты на Фрунзенской набережной в Москве, которые он приобрел более десяти лет назад. По оценке риелторов, стоимость ремонта в квартире составляет минимум 30 млн рублей, а цена самой жилья — около 90 млн рублей. Фомин признавался, что значительная часть работ и мебели появилась благодаря рекламе и бартеру.

В 2020 году артист также приобрел недвижимость в Крыму, которая расположена в 10 метрах от берега — на крыше жилого комплекса недалеко от Севастополя.

13 марта стало известно, что вышла первая книга певца «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу». В нее вошли 13 эссе о ярких эпизодах из насыщенной жизни Фомина, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

