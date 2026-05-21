Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

У Мити Фомина нашли квартиру в Италии, переписанную на сестру

«Звездач»: певец Фомин владеет квартирой в Москве за 90 млн и домом в Италии
Звук

Певец Митя Фомин владеет домом в Италии, который он переписал на свою сестру Светлану, чтобы избежать возможных юридических сложностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Зарубежная недвижимость исполнителя расположена на границе Тосканы и Эмилии-Романьи, между Флоренцией и Болоньей. Сейчас собственность официально оформлена на сестру Фомина Светлану, которая является гражданкой Евросоюза.

У певца также есть двухэтажные апартаменты на Фрунзенской набережной в Москве, которые он приобрел более десяти лет назад. По оценке риелторов, стоимость ремонта в квартире составляет минимум 30 млн рублей, а цена самой жилья — около 90 млн рублей. Фомин признавался, что значительная часть работ и мебели появилась благодаря рекламе и бартеру.

В 2020 году артист также приобрел недвижимость в Крыму, которая расположена в 10 метрах от берега — на крыше жилого комплекса недалеко от Севастополя.

13 марта стало известно, что вышла первая книга певца «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу». В нее вошли 13 эссе о ярких эпизодах из насыщенной жизни Фомина, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что Рита Дакота объявила себя долларовым миллионером.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!