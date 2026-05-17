Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее приняли в гильдию композиторов США.

«И мой продакшен уже написал первую песню для голливудского фильма», — поделилась артистка.

Одним из известных участников этой гильдии является Ханс Циммер. Теперь Дакота может официально принимать заказы у Netflix, Universal, Голливуда и выставлять свою кандидатуру на голосование на «Оскар» за лучший саундтрек.

«Просто ущипните меня! Еще вчера я проживала самый сложный год в своей жизни, а сегодня все мои мечты сбываются у меня на глазах», — рассказала певица.

В мае Дакота открыла свой тур в «легендарном» рок-клубе Лос-Анджелеса Whisky a Go Go. Whisky a Go Go был стартовой площадкой для групп «The Doors», «Alice Cooper», «Van Halen» и «Mötley Crüe». В 2006 году клуб был введен в Зал славы рок-н-ролла.

В августе Дакота возмутилась сообщениями, что якобы «скрывалась» и «стыдилась» своего российского паспорта.

Дакота напомнила, что родилась и выросла в Белоруссии, поэтому она белоруска по крови. Как добавила знаменитость, у нее также есть гражданство РФ по русскому мужу и дочери. По словам артистки, у нее также есть документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.

