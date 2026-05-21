Картину Бэнкси продали за $18 млн на первых торгах после разоблачения художника

Анонимный покупатель заплатил 18 млн за картину Бэнкси «Девочка и воздушный шар»
Аукционный дом Fair Warning

На аукционе в Нью-Йорке продали картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» (Girl With Balloon on Found Landscape, 2012) за $18 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Картина выполнена в черно-белых тонах, но выделяется ярким красным акцентом — воздушным шаром в форме сердца. Шар парит в воздухе, подхваченный ветром, а к нему с надеждой тянется маленькая девочка, протягивая руку.

В торгах, которые состоялись 20 мая, приняли участие около 70 человек, но имя победителя осталось неизвестным. Он сделал ставку по телефону. Работа заняла третье место среди самых дорогих произведений Бэнкси, уступив картинам «Девочка с шаром» ($24,5 млн) и GameChanger ($23,17 млн).

Эти торги стали первыми после того, как в марте агентство Reuters раскрыло предполагаемую настоящую личность Бэнкси. По информации издания, за псевдонимом скрывается Робин Ганнингэм, который позже использовал имя Дэвид Джонс.

В начале мая Бэнкси подтвердил авторство крупной статуи в центре Лондона. Он поставил статую человека в костюме на площади Ватерлоо.

