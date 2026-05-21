«Взбил салями блендером»: муж‑кореец приготовил окошку для блогерши Поляковой

Блогерша Анастасия Полякова в Telegram-канале рассказала, что ее муж-кореец попытался приготовить для нее окрошку.

Из ингредиентов мужчина взял: лук, салями, редис, огурец, яйца и картофель. Он признался, что на приготовление блюда у него ушло полтора часа. «В общем, у меня получилось. Не знаю, будет ли жена это есть или нет. Я волнуюсь», — сказал муж Поляковой.

Блогерша поделилась, что по вкусу блюдо действительно напоминает окрошку, однако консистенция у нее вызывает вопросы.

«Я не могу понять, он то ли блендером ее взбивал, то ли что он с ней делал — она как каша получилась… Но за старания молодец!» — написала она.

Анастасия Полякова получила известность по своим юмористическим роликам в TikTok про жизнь с мужем-корейцем. В мае девушка рассказала, что случайно оскорбила свекровь из Кореи.

Полякова решила порадовать свекровь и подарила ей цветок. Она выбирала между красной и белой гвоздикой. Ее выбор пал на белую, так как в России красную принято возлагать на могилы. Позже блогерша узнала, что в Корее нельзя дарить один цветок. Там белую гвоздику кладут только на гроб.

Ранее комик Иван Ургант рассказал, что жил в спартанских условиях на съемках «Одноэтажной Америки».

 
