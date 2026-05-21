Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию

Отеца актрисы Ольги Погодиной — 86-летний Станислав Бобович — экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, причиной стало гнойное воспаление слюнной железы. Отмечается, что пока медики лечат его консервативным лечением.

За этот месяц актриса потеряла мужа — продюсера и режиссера Алексея Пиманова, который также был ведущим программы «Человек и закон». Отец Ольги Погодиной бывший госслужащий, работавший главным инженером завода в Люберцах.

До этого сообщалось, что актриса Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник из-за жалоб на сердце. 87-летнюю знаменитость поместили в клинику, поскольку она пожаловалась на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку. Также, отмечает Mash, Федосеева-Шукшина испытывает проблемы с передвижением и жалуется на боли в спине.

Ранее сын звезды «СашиТани» оказался в больнице с сотрясением мозга.