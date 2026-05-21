«Аресты счетов и условный срок»: юрист раскрыл вероятный приговор певице Линде

Если вину певицы Линды докажут, то наказание ей грозит серьезное. Однако все это дело может иметь заказной характер – в таком случае суд ограничится условным сроком и крупным штрафом, за которым может последовать арест имущества. Об этом эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности и работы с проблемными активами Дмитрий Кваша сообщил Общественной Службе Новостей.

«Если суд посчитает, что она [Линда] является соучастником, либо даже организатором, то ей может грозить реальный срок и штраф. А реальный срок здесь может быть от 5 до 10 лет», — отметил юрист, добавив, что все будет зависеть от мотивации суда.

Вероятно, что Линде также предъявят гражданский иск о нарушении прав правообладателя. За это на нее могут наложить штраф от 10 тыс. до 5 млн рублей за каждый факт нарушения – за 30 лет их число может быть огромным, сумма взыскания в этом случае будет «астрономическая», считает Кваша. По его словам, если уплатить штраф певица не сможет, то ее ожидают арест счетов и продажа имущества. Кроме того, у нее будет возможность подать на банкротство, но обычно такие долги из уголовного дела банкротству не подлежат.

«Такой долг может оставаться с человеком по жизни. Вот в чем опасность такой ситуации и гражданских исков в уголовном процессе», — заключил специалист.

Напомним, Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за спора о правах на песни, которые, по версии следствия, юридически принадлежали Максиму Фадееву. После допроса в МВД артистка получила новый процессуальный статус, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Линда впервые обратилась к поклонникам после задержания и допроса.