Линда обратилась к поклонникам после задержания и допроса

Певица Линда впервые обратилась к поклонникам на фоне суда с Фадеевым
Евгений Биятов/РИА Новости

Певица Линда обратилась к своим поклонникам в Telegram-канале, подчеркнув, что ее команда продолжает активную работу и готовится к предстоящим концертам, несмотря на судебную тяжбу с Максимом Фадеевым.

Артистка заверила, что все запланированные концерты состоятся, и команда делает все возможное, чтобы каждый желающий смог посетить ее выступления. Также исполнительница акцентировала внимание на роль музыки в сложные моменты жизни, сказав: «Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас».

«И я всех очень благодарю за вашу мощнейшую поддержку, которую я получаю каждый день, каждую минуту. Невероятное количество слов поддержки, которые дают мне и всем моим близким вдохновение, силу и надежду», — добавила она.

До этого стало известно, что Светлана Гейман, известная как Линда, стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Этот статус она получила после допроса, который состоялся 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Сначала ее пригласили на беседу как свидетеля.

По данным следствия, артистка вместе с директором компании «Профит» оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.

Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался решить конфликт мирным путем и защитить свои авторские права, но безуспешно. Продюсер назвал законный путь единственным возможным в этой ситуации. Он отказался комментировать процессуальные действия и призвал дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

