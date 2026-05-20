Продюсер объяснил провал музыки внука Пугачевой: «Выглядит второсортно»

Продюсер Бабичев посоветовал внуку Пугачевой пойти на шоу «Голос» в России
npresnyakov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев заявил, что аудитория не проявляет интерес к творчеству Никиты Преснякова не только из-за родства с Аллой Пугачевой. Его слова передает «Абзац».

Бабичев отметил, что музыка Преснякова в жанрах метал и хардкор, хоть и выполнена качественно, но «не очень понятно, для кого создан этот продукт».

«Для настоящих рокеров, фанатов рока, это выглядит очень второсортно. Зачем слушать Никиту Преснякова с этой музыкой, если какие-то эталонные рок-группы 80–90-х годов делают это намного качественнее?» — пояснил эксперт.

Продюсер добавил, что Преснякову стоит попробовать продвигаться через популярные телепроекты вроде шоу «Голос». По его мнению, такие платформы остаются эффективным инструментом для выхода на массовую аудиторию в России.

Недавно Пресняков пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) , что его авторские композиции в жанрах ню-метал, пост-хардкор и альтернативный рок интересуют всего 3% аудитории.

Музыкант выложил видео с концерта с провокационной подписью: «Внук Пугачевой? Да он позорный». Он объяснил, что так пытается привлечь внимание к своей музыке. По его словам, аудитория охотнее реагирует на скандальные заявления, чем на творчество.

Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

