Аллу Пугачеву случайно засняли на прогулке в Лимасоле

Певицу Аллу Пугачеву засняли во время прогулки по Лимасолу, где она проживает с семьей. Об этом сообщает Super.ru.

Блогер, сделавший снимок, рассказал, что встретил певицу, когда занимался гимнастикой. Он успел пообщаться с артисткой — в частности, узнать, что лучше есть по утрам. Пугачева порекомендовала гречневую кашу.

«Попросил для моей подруги автограф. Алла спросила ее имя и размашисто, быстро нарисовала портрет и расписалась. Алла Борисовна, любим вас», — сказал он.

Пугачева в 2022 году улетела с семьей из России. Она рассказывала, что собрала чемоданы после того, как сына и дочь начали травить в школе из-за признания их отца иноагентом. Лиза и Гарри учились в Первой московской гимназии. Артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

В апреле глава ФПБК Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам». Его идею поддержала певица Вика Цыганова, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что некоторые из песен Примадонны — это наследие, которое не принадлежит уехавшей из страны вокалистке.

