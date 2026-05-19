Пресняков подписал свое видео фразой: «Внук Пугачевой? Да он позорный»

Певец Никита Пресняков назвал себя позорным внуком Пугачевой
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его авторские композиции в жанрах ню-метал, пост-хардкор и альтернативный рок интересуют всего 3% аудитории.

Музыкант выложил видео с концерта с провокационной подписью: «Внук Пугачевой? Да он позорный», — объяснил, что так он пытается привлечь внимание к своей музыке. По его словам, аудитория охотнее реагирует на скандальные заявления, чем на творчество.

Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

24 февраля 2026-го «Газета.Ru» выяснила, что Никита Пресняков вышел из бизнеса в России. С 20 февраля артист больше не является учредителем ООО ТД «Нико Спорт».

В марте Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита не испытывает финансовых трудностей в США. Пресняков уточнил, что сын зарабатывает не большие деньги, но их хватает на проживание за рубежом.

