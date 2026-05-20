Сергей Соседов о музыке Ольги Бузовой: «Нет ничего виртуозного, ничего нового»

Критик Соседов заявил, что Бузову не воспринимают всерьез в музыкальной среде
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что успех певицы Ольги Бузовой носит скорее социальный, чем музыкальный характер. Его слова передает Общественная служба новостей.

По его мнению, публика смирилась с недостатками вокала исполнительницы, а основу ее фанбазы составляют зрители реалити-шоу «Дом-2».

«Те, кто ее полюбил с проекта «Дом-2», просто «перекочевали» вместе с ней на музыкальную сцену. Теперь они считают ее едва ли не главной певицей страны. Но все же понимают, что это смешно и в ее музыкальном творчестве нет ничего виртуозного, ничего нового», — заявил эксперт.

Критик отметил, что многие коллеги Ольги Бузовой не воспринимают ее как серьезную соперницу в музыкальной сфере. При этом Соседов пожелал ей творческого вдохновения и призвал больше работать над совершенствованием своих навыков.

Недавно Соседов заявил, что певец Shaman утратил былую популярность. Эксперт указал на однообразие репертуара артиста, воскликнув: «Где драматургия? Где разножанровость? Постоянно одно и то же, и все по кругу! А после выступления на «Интервидении» Дронов и вовсе обленился».

Ранее сообщалось, что протоиерей Бородин предупредил Shaman о вечном стыде за жест перед портретами.

 
