Сергей Соседов о музыке Ольги Бузовой: «Нет ничего виртуозного, ничего нового»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что успех певицы Ольги Бузовой носит скорее социальный, чем музыкальный характер. Его слова передает Общественная служба новостей.

По его мнению, публика смирилась с недостатками вокала исполнительницы, а основу ее фанбазы составляют зрители реалити-шоу «Дом-2».

«Те, кто ее полюбил с проекта «Дом-2», просто «перекочевали» вместе с ней на музыкальную сцену. Теперь они считают ее едва ли не главной певицей страны. Но все же понимают, что это смешно и в ее музыкальном творчестве нет ничего виртуозного, ничего нового», — заявил эксперт.

Критик отметил, что многие коллеги Ольги Бузовой не воспринимают ее как серьезную соперницу в музыкальной сфере. При этом Соседов пожелал ей творческого вдохновения и призвал больше работать над совершенствованием своих навыков.

