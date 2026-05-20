РПЦ осудила поступок Shaman: «Это свидетельство глубочайшего невежества»

Протоиерей Бородин предупредил Shaman о вечном стыде за жест перед портретами

Протоиерей Федор Бородин раскритиковал поступок певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), который перед концертом в Твери перекрестился, стоя перед собственными портретами. Его слова передает издание «Абзац».

Священник отметил, что подобный жест лишен духовного смысла и свидетельствует лишь о глубоком невежестве. Он также напомнил, что крестное знамение изначально было символом жертвы Христа в эпоху гонений на христиан.

«Делать это перед фотографией просто бессмысленно — это не имеет никакого духовного действия, это просто свидетельство глупости человека. Это свидетельство глубочайшего невежества. Может случиться так, что стыд, с которым человек проживет вечность, станет для него самой большой мукой», — сказал настоятеля храма святых Космы и Дамиана на Маросейке.

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале сообщила, что Дронов перекрестился у своих же портретов. Это произошло накануне концерта Shaman в Твери. Собчак подписала публикацию словами: «Дай бог каждому такую самооценку».

