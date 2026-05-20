Баста и Дима Масленников помирились спустя три года после громкого конфликта

Рэпер Баста и Дима Масленников помирились и анонсировали новый трек «Ралли-2»
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и блогер Дима Масленников, которые находились в конфликте, объявили о примирении и сразу анонсировали совместный музыкальный проект. Об этом стало известно из соцсетей Масленникова.

На днях Баста появился в ролике, опубликованном в Telegram-канале Масленникова. На видео артисты вместе выходят из бирюзового спорткара, на котором выделена надпись «Ралли-2».

Новый трек «Ралли-2» станет переосмыслением вирусной композиции «Ралли», которую Масленников выпустил в 2020 году. Анонс дуэта держался в секрете: на стримах Масленников и его коллега Даник лишь намекали, что готовят фит с «артистом, которого знает вся страна».

Появление Басты в блоге Масленникова произошло спустя три года после инцидента, случившегося в выпуске шоу «Вопрос ребром». Масленников тогда отказался отвечать на провокационные вопросы об интимной жизни, а зрители также раскритиковали Басту за перебивание гостя. После этого Вакуленко опубликовал ироничное видео с извинениями. Позже в интервью Эльдару Джарахову рэпер признался, что блогер входит в число его «нелюбимых» героев.

