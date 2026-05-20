У Эмилии Кларк было две недели отпуска за 4 года съемок в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк призналась, что работала на износ в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк призналась, что не могла отказываться от работы во время съемок в «Игре престолов». Ее слова передает Independent.

«После учебы в театральной школе я бралась за любую подработку — от колл-центров до разлива пива на концертах Meatloaf. Потом я попала в «Игру престолов». Я даже не знала, что существует слово «нет»: снималась в фильмах, играла в спектаклях. За последние четыре года работы в сериале у меня было всего две недели отпуска», — сказала артистка.

Кларк сыграла Дейенерис Таргариен в фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов». Она снималась в проекте с первого сезона, который вышел в 2011 году, до финала — в 2019-м. Кларк отметила, что лишь с наступлением пандемии в 2020 году она смогла полноценно отдохнуть.

В январе сообщалось, что Кларк чуть не сломала ребро во время съемок нового сериала платформы Peacock «Пони» о шпионках в СССР. По словам актрисы, причиной произошедшего оказались интенсивные съемки интимных сцен: ей пришлось «очень активно целоваться» с несколькими партнерами по съемочной площадке.

