Погребняк о победе Самбурской: «Мужчины начнут думать, прежде чем открывать рот»

Блогерша Погребняк призвала женщин судиться после каждого мужского унижения
Блогерша Мария Погребняк отреагировала в Telegram-канале на новость о том, что Настасья Самбурская выиграла суд против блогера из дуэта «Немагия».

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Самбурская частично выиграла иск против кемеровского блогера Алексея Псковитина. Самбурская утверждала, что блогер распространял о ней ложные сведения, подрывающие ее репутацию. В частности, в одном из видео ее назвали эскортницей.

«Нас, женщин, будут уважать только тогда, когда мы начнем сами себя ценить и уважать. После каждого публичного унижения надо обращаться в суд. Один иск, два, потом двадцать, сто, и хамство прекратится, мужчины начнут думать, прежде чем открывать рот», — сказала Погребняк.

В начале апреля Погребняк призвала в Telegram-канале уважать женщин-матерей, поскольку именно такое отношение — фундамент будущего страны. Блогерша раскритиковала слова депутата Госдумы Нины Останиной, которая плодом соло-материнства назвала «женственных мужчин с налетом феминизма».

