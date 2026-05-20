Самбурская отсудила 3 млн рублей за обвинения в работе эскортницей

Актриса и певица Настасья Самбурская, известная по сериалу «Универ», частично выиграла иск против кемеровского блогера Алексея Псковитина из дуэта «Немагия». Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Самбурская утверждала, что блогер распространял о ней ложные сведения, подрывающие ее репутацию. В частности, в одном из видео ее назвали эскортницей.

Для доказательства своих слов Самбурская предоставила результаты лингвистической экспертизы. Суд вынес решение 19 мая. Компенсация составила 3 млн рублей.

Алексей Псковитин был участником дуэта «Немагия», основанного в 2008 году. После распада коллектива в 2019 году его YouTube-каналы заблокировали.

16 апреля Самбурская стала гостьей ММКФ 2026. Актриса позировала в красном корсетном платье с глубоким декольте, которое дополнила меховой накидкой. Волосы актрисе уложили в ретро-укладку с волнами и сделали вечерний макияж с красной помадой.

После этого Самбурская снялась во время тренировки. Актриса стояла перед зеркалом в черном облегающем топе, легинсах в тон и кроссовках. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

