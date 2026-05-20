Польша помешала Лебедеву получить шенгенскую визу

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев не смог получить шенгенскую визу из-за позиции Польши. Об этом он сообщил в новом выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев объяснил, что подал документы через греческое посольство, но получил отказ. По словам блогера, правила Шенгенской зоны не позволяют другим странам выдавать визы, если одна из стран-участниц возражает против въезда человека.

«Поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то, соответственно, всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу по просьбе поляков. Бобр курва», — сказал дизайнер.

В феврале Лебедев заявил, что посетил все страны мира и лучшей из них считает Россию. Он отметил, что мог уехать в любую страну, так как у него была грин-карта, но не сделал этого.

Блогер признался, что путешествовал 15 лет, считая это просто еще одной работой. При этом он предостерег от повторения его маршрута: по словам Лебедева, достаточно посетить около 100 стран для полноценного впечатления.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву случайно засняли на прогулке в Лимасоле.