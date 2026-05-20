Shaman объяснил, зачем перекрестился напротив своих портретов

Певец Shaman заявил, что за свою веру и жизнь ответит перед богом
Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) прокомментировал то, что перекрестился напротив своих портретов. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Shaman, крестное знамение – это символ его веры.

«А за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», — заявил артист.

20 мая телеведущая Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором Дронов перекрестился у своих же портретов. Это произошло накануне концерта Shaman в Твери.

Иерей Русской Православной Церкви Павел Островский заявил, что не стоит воспринимать, будто артист молился на самого себя. Он считает, что, вероятно, Дронов так не думал. Священник добавил, что любое место вне храма может показаться странным для молитвы.

В феврале Shaman оказался в центре скандала. Артист опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно. Ролик вызвал негодование в соцсетях.

Позже певец заявил, что «лучше лизнуть лед Байкала, чем выслуживаться перед Западом».

Ранее Гоша Куценко попробовал Байкал.

 
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
