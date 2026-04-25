Уехавшим из страны автором ИИ-трека «Седая ночь» заинтересовались российские продюсеры

Автор завирусившегося ИИ-трека «Седая ночь» в «исполнении» рэпера Канье Уэста заявил, что им заинтересовались российские продюсеры. С Августом Септемберовым (настоящее имя Дмитрий Степанов) поговорил Telegram-канал Mash.

По словам 36-летнего промтрайтера, после публикации ролика «Again, silver night» ему поступили десятки предложений от российских продюсеров, также он рассматривает возможность заключения контрактов с иностранными лейблами. Сейчас, уточнил автор, он изучает открывшиеся перед ним возможности.

Mash уточняет, что Степанов раньше работал в туристической компании, а после 2022 года переехал из России во Францию. Знакомые мужчины рассказали, что он мог предоставлять жилье украинским беженцам. Автор признал, что сочувствует людям, покинувшим свою страну, и добавил, что не планирует возвращаться в РФ, поскольку много работает за границей.

Накануне автор нейрокавера с Канье Уэстом выдвинул обвинения против гендиректора группы «Ласковый май» Андрея Разина. Август Септемберов рассказал, что Разин без разрешения скачал композицию и разместил ее на музыкальных площадках. В качестве исполнителей трека были указаны Bad Style и Tender May.

Как сообщал Telegram-канал Baza, автор ИИ-трека обращался к Разину с просьбой поделить доходы от трека, но продюсер его заблокировал. Креатор намерен решить вопрос по закону.

Ранее ИИ-кавер опубликовал Тимати.

 
