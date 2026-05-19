Песни «Ласкового мая» больше не принадлежат бывшему продюсеру Разину

Суд удовлетворил жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен «Ласкового мая» за продюсером Андреем Разиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвокатов семьи.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений», — рассказал адвокат Олег Ситников.

Как уточняется, решение уже вступило в силу.

Как рассказала агентству второй правозащитник Асель Мухтарова-Казарновская, суд не согласился с доводами представителя Разина о том, что его авторство подтверждается рукописными нотными листами.

В конце 2025 года Разина заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Защита продюсера утверждала, что он находится в Турции с 2021 года и не покидает эту страну из-за состояния здоровья. По некоторым данным, Разин может находиться в США.

Уголовное дело в отношении Разина возбудили по факту присвоения лицензионного гонорара автора песен «Ласкового мая» поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Следствие утверждает, что Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей признали вдову Кузнецова.

Кроме того, Разину вменили эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.

Ранее Разин пожаловался суду, что утратил здоровье и ходит с тростью.