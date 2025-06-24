«Гостья из будущего» стала самым вдохновляющим фильмом о будущем в РФ

Киностудия им. М. Горького

Россияне выбрали самый вдохновляющий фильм о будущем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Национальной медиа группы» и ЦСП «Платформа», поступившие в ТАСС.

Советские фильмы стали лидерами рейтинга — они нравятся зрителю тем, что демонстрируют борьбу с несправедливостью мира, ценности, разделяющие героев и антигероев, образ позитивного социума, вера в прогресс.

В десятку самых вдохновляющих и дающих надежду российских фильмов вошли: «Гостья из будущего» (36,8%), «Приключения Электроника» (33,7%), «Человек-амфибия» (14,3%), »Москва — Кассиопея» (9,3%), «Притяжение» (8,5%), «Сто лет тому вперед» (8,1%), «Кин-дза-дза!» (7,5%), «Время первых» (6,9%), а также сериал «Два холма» (6,6%) и «Через тернии к звездам» (6,3%).

Среди иностранных фильмов о будущем лидерами по вдохновению стали «Аватар» (21,8%), «Пятый элемент» (19,3%), «Назад в будущее» (16,1%), «Валли» (15,1%), «Я — легенда» (14,8%), «Терминатор» (13,2%).

Привлекательными чертами фантастики зрители называют возможность увидеть альтернативную реальность, расширить границы привычного опыта, интереснее всего россиянам смотреть картины о преодолении границ времени и пространства, освоении космоса, контактом с внеземными цивилизациями.

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