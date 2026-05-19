Безруков сыграет отца Гринева в новой экранизации «Капитанской дочки»

Народный артист РФ Сергей Безруков присоединился к актерскому составу многосерийной драмы «Капитанская дочка» по мотивам повести А. С. Пушкина. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Безруков сыграет отца главного героя — дворянина Андрея Петровича Гринева. Роль самого Петруши досталась Олегу Савостюку, а Емельяна Пугачева воплотит на экране Евгений Ткачук.

Сюжет закручивается вокруг шестнадцатилетнего дворянина Петра Гринева, которого отец отправляет служить в Белогорскую крепость. По пути герой встречает будущего бунтовщика Пугачева, не подозревая, кто перед ним. В крепости Петр влюбляется в Машу — дочь коменданта (ее играет Евгения Леонова), но его счастью мешает соперник — разжалованный подпоручик Швабрин (Егор Корешков). Параллельно развивается восстание Пугачева, который объявляет себя Петром III и захватывает крепости.

Режиссером выступил Дмитрий Литвиненко. Премьера проекта состоится на онлайн-платформе «КИОН», а затем сериал выйдет на телеканале «Россия».

Ранее стало известно, как «Дьявол носит Prada 2» изменила кинопредпочтения россиян.