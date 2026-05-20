Волочкова после операции нарушила основной запрет врачей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ещё восстанавливает здоровье после тяжёлой операции на ноге в одной из клиник Германии. По её словам, после замены тазобедренного сустава врачи запретили ей снова выходить на сцену, однако она решила нарушить этот запрет.

«Какая Волочкова без танца и репетиций? Я всячески начала нарушать предписания врачей. Я должна была ещё три месяца делать просто упражнения и ждать, пока всё заживёт, но танцевальные номера сами себя не сделают», — призналась танцовщица в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она также добавила, что позволит себе отдых после изнурительных репетиций – в июле балерина планирует улететь на Мальдивы в отпуск. Пока же, как заявила артистка, она продолжит «пахать» и идти на жертвы ради нового шоу, которое россияне смогут увидеть будущей весной.

«Простые зеваки могут всё что угодно говорить и злорадствовать, но вся их жёлчь — из-за зависти, — добавила Волочкова. — Я давно уже никак не реагирую на хейт. Мне нет до хейтеров дела».

До этого балерина поделилась подробностями восстановления после операции на тазобедренном суставе. По словам танцовщицы, она старается аккуратно подходить к нагрузкам, но не исключает их полностью. Процесс восстановления даётся ей нелегко: за всю 49-летнюю жизнь она ни разу не брала двухмесячного отдыха от тренировок. Балерина также призналась, что ей страшно, что что-то пойдёт не так, но в то же время она поражается возможностями своего организма.

