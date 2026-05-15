Волочкова о восстановлении после операции: «Не скрою, страх присутствует»

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями восстановления после операции на тазобедренном суставе. Ее слова передает mk.ru.

По словам танцовщицы, несмотря на рекомендации врачей полностью отказаться от выступлений на период реабилитации, она старается аккуратно подходить к нагрузкам, но не исключает их полностью.

Процесс восстановления, делится Волочкова, дается ей нелегко: за всю 49‑летнюю жизнь она ни разу не брала двухмесячного отдыха от тренировок.

«Я не скрою, что у меня присутствует страх, [что что-то пойдет не так, но] он прежде всего в голове. Не могу свыкнуться с мыслью, что у меня больше нет боли и у меня новый сустав», — сказала танцовщица.

Вместе с тем Волочкова отметила, что поражается возможностями своего организма.

«У меня появилась уверенность, что все получается и тело помнит. Я сама поражаюсь своей мышечной памяти»,— отметила она.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Волочкова называла хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркивала, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах — из-за этого у нее увеличилась кость.

