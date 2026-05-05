Волочкова обвинила артистов Большого театра в зависти и страхе перед руководством

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что солисты Большого театра уклоняются от комментариев о карьере из-за зависти к ее достижениям и запугивания со стороны руководства.

Волочкова подчеркнула, что высокие оценки ее таланта от мэтров балета лишь усиливают неприязнь некоторых коллег.

«Когда выдающиеся люди и мэтры великого русского балетного искусства, такие как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин и другие великие люди, говорили обо мне как о выдающейся русской балерине, то у них, напротив, играет чувство некой зависти», — сказала она.

Волочкова работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. Когда ей предложили четырехмесячный контракт вместо годового, то у танцовщицы возник конфликт с руководством. Балерина оспорила решение в суде, но впоследствии была уволена из труппы.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. По данным kp.ru, ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги.

