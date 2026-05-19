На Каннском кинофестивале прервали показ из-за самочувствия гостя

Пресс-показ фильма «Горькое Рождество» на Каннском кинофестивале был прерван в связи с тем, что одному из участников мероприятия потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Во время пресс-показа <...> человеку потребовалась срочная медицинская помощь. Показ был немедленно приостановлен, а зал эвакуировали, чтобы экстренные службы могли оказать помощь человеку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожилой гость, которому потребовалась медицинская помощь, был доставлен в больницу, после чего показ возобновили с начала фильма.

12 мая Каннский кинофестиваль в 79-й раз открылся во Дворце фестивалей и конгрессов. Он продлится до 23 мая.

Каннский кинофестиваль — один из самых престижных и старейших в мире, проходит ежегодно в мае. Первый фестиваль состоялся в 1946 году. С 1955 года главный приз кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь».

Ранее Джон Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.